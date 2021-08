Miguel Oliveira obrigado a ir à Q1 no Grande Prémio da Estíria

Miguel Oliveira (KTM) voltou à pista este sábado para a terceira sessão de treinos do GP da Estíria de MotoGP mas não conseguiu o apuramento direto para a Q2 após ter terminado com o 16º tempo mais rápido da sessão. O português, que na primeira sessão de treinos livres da 10ª prova do mundial, sofreu uma aparatosa queda que o impediu de correr nos segundos treinos devido a lesão no pulso direito.





O piloto da KTM terminou a sua melhor volta em 1.23,935 minutos, a 0,821 segundos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi o mais veloz da sessão ao rodar em 1.23,114, à frente de Fábio Quartararo e Maverick Viñales, ambos da Yamaha. O português, refira-se, ficou a menos de duas décimas da entrada na Q2, isto numa sessão na qual Dani Pedrosa voltou a ser o melhor KTM, com o 12.º melhor tempo.A sessão de qualificação arranca este sábado pelas 13:10h no Red Bull Ring.