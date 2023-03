Miguel Oliveira otimista: «Estamos numa boa posição para começar o primeiro Grande Prémio»

Depois do sexto lugar na véspera, Miguel Oliveira foi este domingo o 11.º piloto mais rápido no segundo e último dia de testes para a nova temporada do MotoGP, realizados no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Em jeito de balanço daquela que foi também a última oportunidade para se testar na pista com a moto, o português mostrou-se ambicioso e entusiasmado para o arranque da ação, dentro de duas semanas (entre 24 e 26 de março)."Depois de hoje, estamos numa boa posição para começar o primeiro Grande Prémio. Ainda que tivéssemos gostado de estar um pouco mais acima na classificação, o nosso ritmo foi muito rápido e conseguimos mantê-lo ao longo de todo o dia. Infelizmente, durante a sessão da tarde, quando tentava um tempo rápido, tive uma pequena queda. Estava a puxar e não havia nada a fazer. Temos algum trabalho a fazer, apenas preciso de começar o fim de semana de corrida para perceber em que ponto estamos", disse o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da RNF MotoGP Team.Tal como Miguel Oliveira, também Razlan Razali se mostrous otimista. "Foi um último dia positivo para ambos os nossos pilotos. Mostraram velocidade e ritmo ao longo de todo o dia. Infelizmente, quando iam atacar o cronómetro, ambos sofreram quedas e tiveram de abandonar esses planos. Não foi a melhor forma de melhorar o teste, mas o mais importante é o facto dos nossos piltoos estarem bem e todos os objetivos que tínhamos terem sido cumpridos. Poupámos a nossa energia esta semana e apontámos a correr rápido no fim de semana dentro de duas semanas. Tendo em conta que esta foi a terceira vez em que os pilotos rodaram com a RS-GP, estou feliz pelo facto de terem mostrado imenso potencial, ritmo e velocidade. Estou confiante que as suas performances estarão onde queremos quando importa, que é no fim de semana de corrida", disse o malaio, diretor da RNF MotoGP Team.