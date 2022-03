Miguel Oliveira parte da 14.ª posição no GP do Qatar

Miguel Oliveira vai partir da quinta linha da grelha no GP do Qatar, a primeira prova do Mundial na nova temporada. O piloto português da KTM terminou este sábado a qualificação no 14.º lugar, com o tempo de 1:53.819.Brad Binder, colega de equipa de Miguel Oliveira, sairá da 7.ª posição, enquanto o campeão do Mundo, Fabio Quartararo (Yamaha), partirá da 12.ª, numa prestação abaixo do esperado.O espanhol Jorge Martín (Pramac Ducati) conseguiu a primeira pole position da época, com o tempo de 1:53.011. O pódio ficou completo com Batianini (Gresini Ducati, 1:53.158) e Marc Márquez (Honda, 1:53.283).