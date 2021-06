Miguel Oliveira, em KTM, vai partir este domingo da sexta posição da grelha de partida para o Grande Prémio da Holanda em MotoGP, depois de este sábado ter registado a sua melhor volta na qualificação a 6 décimos do mais veloz, o espanhol Maverick Viñales.





O piloto da Yamaha, que vinha fazendo uma época bastante apagada, foi o mesmo o grande destaque da sessão, na qual ficou à frente do colega de equipa Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, com os quais irá partilhar a primeira fila da grelha no domingo. Logo atrás estarão Taka Nakagami, Johann Zarco e, como referido, Miguel Oliveira.Nota ainda para Valentino Rossi, que sairá de 12.º, e para Marc Márquez, que por conta de nova queda na Q1 irá partir de 20.º, apenas à frente de Brad Binder e Garrett Gerloff.