Miguel Oliveira parte de 15.º para o Grande Prémio das Américas

O português Miguel Oliveira garantiu este sábado a 15.ª posição da grelha de partida para o Grande Prémio das Américas de MotoGP, depois de ter sido o 5.º mais veloz na primeira sessão de qualificação (Q1) esta tarde realizada em Austin. O piloto da CryptoDATA RNF MotoGP Team, em Aprilia, fez a sua melhor volta em 2:03.065 minutos, ficando a meio segundo da zona de qualificação para a Q2.Quanto à luta da pole position, Pecco Bagnaia foi o mais rápido do dia, com um tempo (2:01.892 minutos) que representa mesmo um novo recorde do percurso. Completarão a primeira fila da grelha Álex Rins e Luca Marini. Seguem-se na grelha Álex Márquez, Marco Bezzecchi e Aleix Espargaró, que será o melhor Aprilia, na sexta posição.Este sábado, refira-se, disputa-se a corrida Sprint, pelas 21 horas de Lisboa, que poderá seguir ao minuto no site de