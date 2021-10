Miguel Oliveira parte de 18.º no GP das Américas

Miguel Oliveira vai partir este domingo para o Grande Prémio das Américas na 18.ª posição, depois de uma sessão de qualificação que acabou comprometida por conta de uma queda logo nos primeiros instantes. O português ainda retomou a sua tentativa, marcou uma volta rápida em 2:04.392, que o deixou a quase um segundo de Luca Marini e Joan Mir (os dois que avançaram para a Q2) e se revelaria insuficiente para conseguir melhor do que um lugar na sexta fila da grelha.





Quanto às contas da frente, Pecco Bagnaia voltou a ser o mais forte, conseguindo a terceira pole position consecutiva (algo que não se via por parte de um italiano desde 2009, na altura com Valentino Rossi). O piloto da Ducati fixou a sua melhor volta ao COTA em 2:02.781, deixando Fabio Quartararo a 0.348 segundos e Marc Márquez a 0.428.O Grande Prémio das Américas decorre no domingo, a partir das 20 horas (horário de Lisboa) e poderá seguir a par e passo no site de