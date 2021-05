Miguel Oliveira parte de décimo no GP de França

Miguel Oliveira vai partir este domingo da décima posição da grelha no Grande Prémio de França, garantindo desta forma a sua melhor qualificação da época, ao repetir o que fizera em Portimão. Fabio Quartararo vai largar da pole.





Com entrada direta na Q2, graças ao tempo que fizera na véspera - a sessão da manhã foi marcada pela chuva -, o piloto da KTM entrou em pista com pneus de chuva, mas rapidamente abortou a sua primeira tentativa, para seguir o exemplo de todos, que entraram com slicks. E seria com este composto que fixou a sua melhor volta em 1:33.867, a 1.267 de Fabio Quartararo, que partirá da pole.O francês sai da frente em casa, comandando uma primeira fila da grelha com Maverick Viñales e Jack Miller a seu lado.Oliveira, que caiu a 3 minutos do final da sessão, foi o melhor KTM nesta qualificação, confirmando as indicações que tinha deixado em todas as outras sessões. Danilo Petrucci sairá de 17.º (1:43.857), Iker Lecuona logo atrás (1:44.324), ao passo que Brad Binder foi a grande desilusão, ao registar o penúltimo tempo, com 1:45.911.