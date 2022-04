Miguel Oliveira parte do 11.º lugar em Portimão: grelha, programa e expectativas para o GP de Portugal

Miguel Oliveira confessou-se "desapontado" com a qualificação para o Grande Prémio de Portugal, ao obter ‘somente’ o 11º lugar da grelha de partida.

"Desapontado" porque o piloto da KTM tinha sido o mais rápido em pista até aí e debaixo de chuva – bateu todos os tempo da véspera –, situação que lhe permitiu o acesso direto à Q2, fase dos treinos cronometrados sempre desejado pelos pilotos. Nessa altura, Oliveira fazia a volta mais rápida ao circuito em 1.50,552, menos 0,049 segundos que a do espanhol Joan Mir (Suzuki) e 0,054 à frente do francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Estava então tudo bem encaminhado para o piloto português conseguir um bom tempo na Q2, de modo a sair o mais à frente possível para a corrida de hoje. Mas tal não veio a acontecer.

"Não tive muita ajuda, devido ao pequeno contratempo técnico que tive, mas não é fim de nada", confessou Miguel Oliveira, que sentiu dificuldades à medida que a pista ia secando durante a tarde, terminando a qualificação com 1.44,066 minutos, a 2,063 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati).

No Autódromo Internacional do Algarve, Miguel Oliveira já foi do céu ao inferno, com vitória e quedas. Por isso, é com algumas reservas que aborda a corrida de hoje, referindo que vai esperar pelo warm up para "ficar com uma ideia mais clara de como será a corrida".

Seja como for, o piloto português é categórico quanto ao que será um bom ou mau resultado no Algarve. "Queremos vir sempre competir em Portimão para ganhar, não para ficar fora do top-5", sublinhou.

Recordemos as prestações de Miguel Oliveira em MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve: vitória (2020), 16º (2021) e queda/desistência (2021).

Zarco alcança 1ª ‘pole’ do ano

Para Johann Zarco, a pole position ontem conquistada é a primeira do Mundial deste ano, a sétima da carreira. "Foi duro gerir os nervos", admitiu o francês, explicando a estratégia. "Foi ficar na pista com os mesmos pneus durante 15 minutos", disse.

