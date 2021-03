Miguel Oliveira (KTM) vai amanhã partir do 15.º lugar da grelha para o Grande Prémio do Qatar, prova que marca o arranque do Mundial de MotoGP. O piloto português foi 5º classificado na Q1 com a melhor volta em 1:53.915 e falhou o acesso à Q2 por 338 milésimas de segundo, mas obteve o melhor tempo entre as KTM - o colega Brad Binder vai largar do 19º posto.





A pole position foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com Fabio Quartararo (Yamaha SRT) e Maverick Viñales (Yamaha SRT), 2º e 3º, respetivamente, a completarem a primeira linha da grelha de partida. Bagnaia conseguiu a primeira 'pole' da carreira com a volta mais rápida em 1:52.772 segundos, o que representa também um recorde do MotoGP no circuito de Losail.O GP do Qatar disputa-se amanhã a partir das 18 horas (hora portuguesa).