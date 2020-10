Miguel Oliveira quer terminar nos pontos no GP de Aragão em MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera terminar num dos lugares pontuáveis (15 primeiros) no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, que se disputa domingo, no circuito Motorland.

O piloto de Almada chega a esta décima corrida da temporada na nona posição, com 69 pontos, mas ambiciona aumentar o pecúlio.

"Estou entusiasmado por ir para Aragão. Temos novamente duas corridas consecutivas no mesmo local e sabemos que temos dois fins-de-semana interessantes pela frente", frisou.

Miguel Oliveira tem sentido dificuldades de aderência nas provas em que as temperaturas são mais baixas, sobretudo no pneu dianteiro, pelo que a prova de Aragão será, nesse aspeto, um desafio suplementar.

"Sabemos também que vai estar frio e teremos de nos adaptar às situações rapidamente para que a moto funcione. Quero continuar nesta linha positiva, terminar nos pontos e lutar para conseguir o máximo", disse o piloto português, em declarações difundidas pela equipa Tech3, pela qual alinha na classe rainha do Mundial de Velocidade em motociclismo.

Com nove provas disputadas, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) lidera o campeonato, com mais 46 pontos do que o piloto português.