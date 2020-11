Miguel Oliveira recebe presente especial para o GP Portugal de Moto GP

O português Miguel Oliveira recebeu este sábado um presente especial para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O piloto da Red Bull KTM Tech3 partilhou, através das redes sociais, o momento em que recebeu um capacete especialmente personalizado para a última etapa do Mundial da categoria, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

"Este é o presente da SHARK Helmets para o MEO MotoGP Portugal. Um momento único que merece uma atenção especial! Obrigado a todos pelo vosso apoio incondicional", é a mensagem que surge na sua página oficial do Facebook.