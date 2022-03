Miguel Oliveira regista o 9.º tempo nos treinos livres do GP Indonésia

Miguel Oliveira foi esta manhã 9.º classificado no cômputo das duas sessões de treinos livres do GP Indonésia, segunda prova do Mundial de MotoGP.O piloto português da KTM foi segundo no primeiro treino (1.33,499), atrás de Pol Espargaró (1.33,499), e 9.º na segunda sessão (1.32,049), a mais rápida, dominada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que fez uma volta em 1.31,608 minutos.