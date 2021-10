Miguel Oliveira rodou entre os primeiros nas duas sessões de treinos livres que esta manhã tiveram lugar em San Marino.





O piloto português da KTM foi 7.º de manhã (debaixo de muita chuva), para ao início da tarde ser 5.º, num treino que globalmente foi bem mais rápido, com a pista a secar. Está dentro da Q2 provisória.O melhor tempo do dia para para o australiano Jack Miller, da Ducati, com uma volta em 1.42,591 minutos.O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que pode sagrar-se campeão mundial de MotoGP na corrida de domingo, foi 16.º no cômputo das duas sessões.