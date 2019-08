Depois de três sessões de treinos muito positivas, Miguel Oliveira não conseguiu passar à Q2 na qualificação desta manhã no circuito de Brno, palco do GP República Checa de amanhã. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 vai largar do 16.º lugar.





A pole position foi para Marc Márquez (Honda), campeão do Mundo em título, que na primeira linha da grelha vai ter a companhia da Ducati de Jack Miller e da KTM de Johann Zarco. O francês, que nos treinos chegou a ser último, fez uma boa qualificação, à semelhança do seu companheiro de equipa, Pol Espargaró, que sai do 5.º posto.