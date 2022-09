Miguel Oliveira sai do 10.º lugar para o GP de San Marino

Miguel Oliveira vai sair do 10.º lugar para o Grande Prémio de San Marino, 14.ª do Mundial de MotoGP que se disputa amanhã, a partir das 13 horas portuguesas. O piloto da KTM - que sofreu uma queda, sem consequências, na terceira sessão de treinos livres - entrou na Q2 com o 10.º tempo, mas não conseguiu subir na classificação.A pole position vai para Jack Miller, que há quatro anos não garantia a primeira posição da grelha de partida numa corrida de MotoGP. O piloto da Ducati, que na próxima temporada vai mudar-se para a KTM, terá a seu lado na primeira linha as Ducati de Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.Francesco Bagnaia foi segundo na qualificação, mas vai ter de cumprir uma penalização, pelo que sairá do 5.º lugar.