Miguel Oliveira sai do 11.º lugar no GP da Tailândia

Miguel Oliveira vai sair da 11.ª posição para o Grande Prémio da Tailândia, 17.ª prova do Mundial de MotoGP, que se disputa amanhã de manhã (a partir das 9h00 em Portugal Continental).O piloto português da KTM, que entrou na Q2, ficou à frente de Brad Binder, o seu companheiro de equipa na KTM oficial.A pole position vai para Marco Bezzecchi (Ducati), que nos últimos instantes da qualificação fez uma volta canhão e fixou um novo recorde da pista, com 1.29,671 minutos.A seu lado na primeira linha da grelha o italiano - que garantiu a primeira pole da carreira em MotoGP - vai ter as Ducati do espanhol Jorge Martin e do italiano Francesco Bagnaia.