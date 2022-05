Miguel Oliveira sai do 17.º lugar no GP de França

Miguel Oliveira vai largar do 17.º lugar no GP de França, prova do Mundial de MotoGP que se disputa amanhã, em Le Mans, a partir das 13 horas portuguesas.O piloto da KTM, que ontem sofreu duas quedas na primeira sessão de treinos livres e teve de ir ao centro médico, não conseguiu entrar na Q2 e foi 7.º classificado na Q1.A pole position vai para Francesco Bagnaia (Ducati), que foi o mais rápido do dia com uma volta em 1.30,450 minutos. A seu lado na primeira linha da grelha o italiano vai ter o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).