Miguel Oliveira sai do 19.º lugar no GP da Malásia

Miguel Oliveira não foi além do 9.º lugar na Q1 do Grande Prémio da Malásia, penúltima prova do Mundial de MotoGP, pelo que vai sair da 19.ª posição na corrida de amanhã, que se realiza a partir das 8 horas em Portugal Continental.Passaram à Q2 Francesco Bagnaia e Marc Márquez, com o espanhol a fazer uma 'volta-canhão' nos últimos segundos da Q1.Destaque também para a dura queda de Jack Miller, numa fase em que tinha um lugar na Q2 garantido. Acabou por ver Márquez roubar-lhe a posição.