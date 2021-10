Miguel Oliveira vai sair da quinta posição para o GP de San Marino, prova que se disputa amanhã, em Misano. O piloto português da KTM garante assim um lugar na segunda linha da grelha, entre Pol Espargaró (Honda), quatro classificado, e Franco Morbidelli (Yamaha), que foi sexto.





A primeira linha vai ter três Ducatis, com Francesco Bagnaia mais uma vez na frente, seguido por Jack Miller e Luca Marini.Já Fabio Quartararo, que pode sagrar-se amanhã campeão do Mundo, fez uma qualificação para esquecer. Não conseguiu passar da Q1 e vai largar amanhã do 13.º lugar.