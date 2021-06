Miguel Oliveira: «Sair da segunda linha da grelha é um bom resultado»

O português Miguel Oliveira (KTM) foi este sábado o quarto mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, naquele que é o seu melhor resultado da temporada, à sétima corrida.

Depois do sétimo lugar na grelha para o Grande Prémio de Itália, para, depois, ser segundo classificado na corrida, Oliveira cumpriu a sua melhor volta em 1.39,099 minutos, mais 246 milésimos do que o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que sairá da 'pole'.

Na primeira final, atrás de Quartararo, que conseguiu o registo de 1.38,853 minutos, vão partir o australiano Jack Miller (Ducati), segundo, ao gastar mais 37 milésimos, e o também gaulês Johann Zarco (Ducati), terceiro, a 196.

Miguel Oliveira encabeça a segunda linha da grelha, que partilha com o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) e o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o piloto de Almada mostrou-se "contente" com a posição obtida, que transmite "confiança" para realizar uma "boa corrida" no domingo.

"Contente com esta qualificação. Sair da segunda linha da grelha é um bom resultado para mim e toda a equipa. Portanto, ainda esta tarde, há algum trabalho para fazer no que concerne ao nosso trabalho para a corrida. Mas contente, confiante e com vontade de fazer uma boa corrida amanhã [domingo]", analisou Miguel Oliveira.

O Grande Prémio da Catalunha é a sétima prova da temporada e, depois, de cumpridas seis, o líder do campeonato é Quartararo, que soma 106 pontos, contra 29 de Miguel Oliveira, 10.º classificado.