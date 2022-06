Miguel Oliveira saiu satisfeito do teste da Catalunha

Um dia depois de ter sido 9.º no Grande Prémio da Catalunha , Miguel Oliveira voltou à pista de Montmeló para mais um dia de testes onde, mais do que o tempo alcançado, o plano passava por testar novas soluções para fazer a sua KTM dar um passo em frente para o que falta disputar. No final das contas, o piloto de 27 anos registou o 14.ª melhor tempo , com 1:40.088 minutos, conseguido na 40.ª das 66 voltas que fez, e fez um balanço positivo."Fizemos a nossa melhor volta com condições muito quentes com um pneu traseiro médio e não assim tão mau. Testámos algumas pequenas coisas, nomeadamente uma nova configuração do braço oscilante, e demos algum feedback. Foi tudo positivo, especialmente sendo numa pista com pouca aderência. Era mesmo nisso que nos queríamos focar", declarou o português.