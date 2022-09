Miguel Oliveira: «Satisfeito com a qualificação, mas tínhamos potencial para ir mais rápido»

Na primeira qualificação com futuro já definido para 2023, Miguel Oliveira acabou por ser o melhor KTM, ao fechar na 10.ª posição para o Grande Prémio de San Marino, isto numa sessão na qual até chegou a estar na frente da tabela. Com condições mistas, de pisto seco e molhado, o português acabou por viver uma "sessão estranha", como o próprio assume, mas ainda assim saiu de confiança renovada para domingo.

"Estou satisfeito com a qualificação, mas tínhamos potencial para ir mais rápido. Foi uma sessão estranha com chuva e, depois, a tentar perceber as condições para ir mais rápido. Fiquei na pista toda a sessão e melhorei de volta para volta, mas não o suficiente para melhorar a minha posição. Estamos felizes por abrir a quarta fila e creio que temos um bom potencial para a corrida. Temos de analisar o que podemos fazer em termos de escolha de pneu e também tentar encontrar um pouco mais de velocidade no terceiro sector. Vamos ver", declarou o piloto português.





Por curiosidade, Brad Binder ficou-se pela Q1, ao registar a 15.ª melhor marca, em 1.32.600, ao passo que Remy Gardner e Raul Fernandez, da Tech3 KTM Factory Racing, foram mesmo os dois últimos, em 24.º e 25.º, respetivamente.