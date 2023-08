Miguel Oliveira satisfeito com Corrida Sprint: «Fiz boas ultrapassagens e fui rápido»

O sábado em Silverstone foi de sensações mistas para Miguel Oliveira. De menos para mais. Pela manhã falhou o acesso à Q2 por causa daquilo que diz ter sido um erro de julgamento, mas depois redimiu-se pela tarde, ao assinar uma das melhores exibições do dia na corrida Sprint, com uma 10.ª posição depois de ter andado em 20.º. Motivos mais do que suficiente para, na visão do português, sair deste dia com sensações positivas."Senti-me muito bem hoje. Cometi um erro de manhã depois de cair . Pensei que seria boa ideia manter os mesmos pneus, pois já estavam prontos a usar, mas estavam demasiado frios, pois não os tivemos nos cobertores tempo suficiente. Por isso, fiz toda a Q1 com pneus frios e não consegui ter a tração para ir mais rápido. Foi uma pena", assumiu o português, que depois teve sensações positivas na Corrida Sprint "A corrida foi boa. Fui bloqueado pelo Brad Binder, pois ele não arrancou bem. E quando levantas o pé acabas por ser ultrapassado por toda a gente. Desci para 20.º, mas recuperei bem até 10.º. Fiz um par de boas ultrapassagens e fui rápido na moto, o que é positivo", analisou.