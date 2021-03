Miguel Oliveira satisfeito com testes de pré-época: «Estou muito otimista e esperançoso»

O Circuito Internacional de Losail, no Qatar, foi palco dos testes de pré-temporada do MotoGP e Miguel Oliveira, que se estreou aos comandos da nova mota e na nova equipa KTM, faz um balanço positivo às primeiras voltas no traçado que irá receber as duas primeiras provas do Mundial de 2021.





"Devo dizer que, honestamente, estou muito feliz por trabalhar com um grupo de pessoas tão profissionais. Foi uma transição para mim, da Tech3 para a Red Bull KTM Factory Racing, e lá havia mais pessoas a desempenhar mais funções, isso faz-te sentir apreciado como piloto", começa por referir o piloto português, em declarações reproduzidas pela KTM Factory Racing.Miguel Oliveira obteve o 16º melhor registo dos testes e foi mesmo o mais rápido entre os cinco pilotos da KTM. O português ficou a 1.343 segundos do melhor tempo, que pertenceu ao australiano Jack Miller, da Ducati, e assume que está "otimista e esperançoso" para a nova temporada. O Falcão lamenta, contudo, não ter tido oportunidade de ser mais rápido esta sexta-feira, no último dia dos testes, que ficou marcado por muito vento e areia no asfalto, o que impediu a grande maioria dos pilotos de saírem para a pista."Esforcei-me ao máximo para fazer um bom trabalho, testar todas as coisas que precisávamos e conseguir boas voltas. Gostaria de ter ido um pouco mais rápido neste último dia, mas, no geral, estou muito otimista e esperançoso para os fins-de-semana de corrida que se avizinham. Vamos correr", afirma o piloto de Almada.