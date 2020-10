Miguel Oliveira garantiu o acesso direto à Q2 do Grande Prémio de Teruel, em Aragão, este sábado. O piloto português foi oitavo no conjunto dos três treinos livres já realizados, subindo o nível na mesma pista onde na semana passada obteve o seu pior resultado da época (16.º).





O piloto da Tech 3 terá a companhia na Q2 do colega Iker Lecuona, que também assinou um bom desempenho e foi sexto - o seu melhor registo de sempre. Já os pilotos das motos da equipa principal da KTM não conseguiram o acesso direto, com Brad Binder a ser 13.º e Pol Espargaró somente 16.ºFranco Morbidelli (Yamaha) assinou a volta mais rápida no conjunto das três sessões de treinos livres