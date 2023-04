Miguel Oliveira sofre duas quedas e falha presença direta no Q2 em Austin

Friday at the Horsepower Rodeo complete!



The Q2 runners are set for tomorrow! ?#AmericasGP pic.twitter.com/lzJFcWOPe7 — MotoGP™ (@MotoGP) April 14, 2023

O português Miguel Oliveira fechou esta sexta-feira as duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio das Américas com a 15.ª melhor marca nos tempos combinados, falhando desta forma a qualificação direta para a Q2 de sábado. O piloto luso, com uma Aprilia da equipa CryptoDATA RNF MotoGP Team, fez a sua melhor volta em 2:03.340 minutos, isto numa segunda sessão marcada por duas quedas - sem consequências.Jorge Martín, da Pramac Ducati, foi o mais veloz do dia, com 2:02.178 minutos, ficando à frente do campeão mundial Pecco Bagnaia (2:02.241) e Álex Rins (2:02.395). Além deste trio, apuraram-se para o Q2 já diretamente Luca Marini, Álex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Aleix Espargaró e Jack Miller.A qualificação para o Grande Prémio das Américas está marcada para sábado, pelas 16.50 de Lisboa.