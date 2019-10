Miguel Oliveira sofre queda e vai ser reavaliado pelos médicos amanhã

El ejemplo perfecto de que el casco te salva la vida. Así quedó el de @_moliveira88 después de su accidente #AustralianGP #MotoGP pic.twitter.com/qAI7OgGaPf — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2019

Miguel Oliveira sofreu este sábado uma aparatosa queda na quarta sessão de treinos livres para o GP Austrália, que se disputa na próxima madrugada, em Phillip Island. O piloto português não sofreu fraturas ou ferimentos graves, mas terá ser reavaliado pelo departamento médico do MotoGP amanhã, antes do warm up para a corrida.Os ventos fortes e a chuva levaram Miguel Oliveira e o seu companheiro de equipa na Red Bull KTM Teck3, Hafizh Syahrin, a não irem para a pista na terceira sessão de treinos livres, mas na quarta, não obstante as condições se manterem muito semelhantes, o português arriscou.Segundo revela o comunicado da equipa, Miguel Oliveira foi derrubado pelo vento quando seguia na velocidade máxima, no final de uma reta. Escapou da queda feia sem qualquer fratura, mas sofreu alguns ferimentos nas mãos.Com as rajadas de vento a atingirem os 80 quilómetros por hora, a direção da corrida decidiu suspender todo o restante programa de sábado, incluindo a qualificação, que foi adiada para domingo.