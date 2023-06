Miguel Oliveira sofre queda na 2.ª sessão de treinos do GP Alemanha e falha acesso direto à Q2

Miguel Oliveira sofreu uma queda na curva 10 na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Alemanha e não conseguiu entrar diretamente na Q2 (foi 15.º), a sessão de qualificação que integra os pilotos que amanhã vão lutar pela pole position.O piloto português da RNF Aprilia, que procura voltar à melhor forma depois da fratura no ombro esquerdo em Jerez, caiu quando faltavam cerca de 16 minutos para o final da sessão e não voltou à pista. Segundo a SportTV, Oliveira - que caiu no GP Itália, no último domingo - está bem e amanhã vai à Q1, para tentar garantir um dos dois lugares de acesso à Q2.A segunda sessão em Sachsenring foi aliás marcada por muitas quedas. Raul Fernández, companheiro de equipa de Oliveira, Nakagami, Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio e Alex Márquez também foram ao chão.Mas a queda mais impressionante foi a que envolveu Marc Márquez e Johann Zarco. O espanhol perdeu a frente da sua moto e derrubou o francês, obrigando a que fosse mostrada a bandeira vermelha, a 3 minutos do final da sessão. Márquez e Zarco acabaram por voltar à pista, mas não conseguiram melhorar os respetivos tempos.Eis os 10 pilotos apurados para a Q2: Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Quartataro, Luca Marini, Enea Bastianini, Alex Márquez e Johann Zarco.Neste sábado, disputam-se as duas sessões de qualificação, bem como a corrida sprint, agendada para as 14 horas.