Miguel Oliveira tem novo chefe na KTM

A KTM anunciou esta quarta-feira o novo nome forte para o departamento de competição do MotoGP, com a chegada do italiano Francesco Guidotti para o lugar de Mike Leitner , que deixou o projeto na semana passada. Antigo diretor da Pramac Racing (a equipa satélite da Ducati), Guidotti irá assumir o papel de diretor de competição da marca austríaca, naquele que será um regresso a uma marca que bem conhece depois das passagens pelas categorias mais baixas (na altura 125 e 250 cc, durante quatro anos)."Fui diretor de competição da KTM entre 2006 e 2009 e depois ganhei experiência noutras competições, antes de voltar ao MotoGP. Agora consigo terminar o ciclo! A KTM sempre foi muito ambiciosa nos seus programas de competição e podemos ver que no MotoGP não é diferente. É incrível ver o que alcançaram em tão pouco tempo e ainda há muito para conseguir. Estou muito feliz por estar de volta e ser parte desta busca pelo sucesso", declarou o italiano, que a partir de 2022 será o chefe de equipa tanto de Miguel Oliveira como de Brad Binder na Red Bull KTM Factory Racing."É um prazer termos o Francesco de novo connosco, como alguém que conhece a nossa cultura a forma como competimos na KTM. Queríamos mudar a nossa estrutura de gestão no MotoGP e sentimos que as suas ideias irão dar-nos um novo impulso na nossa sexta época na grelha. Com pessoas como o Francesco, o Fabiano Sterlacchini, o Hervé Poncharal, o Jens Hainbach ou o Aki Ajo sentimos que temos a melhor liderança para nos ajudar a dar um passo em frente e conseguir mais marcos históricos para a marca no MotoGP", disse Pit Beirer, o diretor do departamento da KTM.