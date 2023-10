Miguel Oliveira: «Temos coisas a melhorar na moto»

Depois do 13.º lugar na Austrália, na semana passada, Miguel Oliveira está a postos para a 17.ª prova do Mundial de MotoGP, que se realiza domingo, na Tailândia. O piloto português da RNF Aprilia só pensa em melhorar a moto.



"A ronda da Tailândia vai ser interessante, será completamente diferente da Austrália em termos de condições, pois deverá estar mais calor. Sabemos que temos coisas a melhorar na moto e, por isso, vai ser uma nova oportunidade para aprender e retirar o máximo da nossa equipa", disse Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da RNF Aprilia.



Na sexta-feira a primeira sessão de treinos terá lugar às 4h45 da manhã, hora portuguesa. No sábado, a FP2 está agendada para as 4h10, a Q1 para a 4h50, a Q2 para as 5h15 e a corrida sprint para as 9h00. A corrida disputa-se domingo, às 8h00.