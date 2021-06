Miguel Oliveira: «Temos de nos focar em ter uma boa posição de partida»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse esta sexta-feira ter como principal objetivo fazer "uma boa qualificação" para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, de forma a poder lutar pelos lugares cimeiros na corrida de domingo.

"Por agora, o meu objetivo é ir direto para a Q2 [segunda sessão de qualificação] e qualificar bem. Nesta pista pequena a posição de arranque é importante", sublinhou o piloto de Almada, após ter feito o melhor tempo das duas sessões de treinos livres de hoje.

Miguel Oliveira realçou a importância de conseguir um bom lugar na sessão de qualificação, que se disputa no sábado.

"Temos de nos focar em ter uma boa posição de partida e usar o ritmo de corrida. Se partirmos de trás, será mais difícil progredir", avisou.

O piloto português aponta o espanhol Marc Márquez (Honda) como "um dos favoritos à vitória na corrida de domingo".

"Temos tentado perceber o que ele tem feito de diferente dos outros nesta pista, pois tem sido bem sucedido. Há mais um punhado de pilotos que o podem desafiar e espero ser um deles", disse.

O piloto de Almada chega a esta oitava jornada após um segundo lugar, em Itália (Mugello), e uma vitória, em Barcelona (Espanha), resultados que coincidem com a introdução de um novo quadro [chassis] na sua KTM.

No entanto, Miguel Oliveira lembra que os bons indicadores já eram anteriores a essa evolução.

"As melhorias que chegaram em Mugello ajudaram-nos a sobressair um pouco mais. Até lá, tivemos sempre bons indicadores de que a mota já estava muito perto do que seriam bons resultados, tanto em treinos como em algumas corridas que não terminei", frisou.

Por isso, Miguel Oliveira diz que "é um pouco enganador concluir" que só em Mugello é que começou a ter bons resultados.

"Num ano tão competitivo como este, com excelentes pilotos e máquinas cada vez mais próximas, torna-se cada vez mais importante apurar melhorias de cada detalhe. O que conseguir é o que se destaca mais", concluiu.

Os pilotos em pista ficaram separados por 1,5 segundos, um dos resultados mais próximos nas últimas corridas.

Para já, Oliveira procura "velocidade em alguns setores do circuito, sobretudo no 1 e no 2": "Temos de encontrar algo mais aí para sermos mais competitivos. Precisamos de trabalhar um pouco a eletrónica e a afinação geral", apontou.

Miguel Oliveira considerou que "tem sido fundamental para conseguir virar a mota nas curvas e fazer a distância do GP de forma segura" as melhorias que permitiram trabalhar com o pneu macio na frente.

A qualificação será disputada com pneus macios, mas a decisão para a corrida será feita após a quarta sessão de treinos livres.