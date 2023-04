Miguel Oliveira: «Temos potencial para ir mais rápido»

Apesar de ter vivido um dia complicado, especialmente por conta das duas quedas na segunda sessão de treinos livres - algo que nunca viveu -, Miguel Oliveira acabou o primeiro dia em Austin com sensações positivas e com otimismo de olho no sábado de qualificação (e corrida Sprint)."Hoje foi um pouco diferente. Tive duas quedas na mesma sessão, algo que nunca tinha vivido. Mas globalmente foi um bom dia. Creio que temos potencial para ir mais rápido, o que é bom, por isso tenho de levar isto como positivo para amanhã. Claro que não é ideal ter de ir à Q1, mas temos de aproveitar e conseguir uma boa qualificação para as duas corridas. Creio que agora temos uma boa sensação na moto, fizemos algumas mudanças e pareceram funcionar, por isso vamos tentar explorar essa direção amanhã", disse o português, à assessoria da CryptoDATA RNF MotoGP.