Miguel Oliveira: «Temos tudo para poder fazer uma boa época»

A um dia de voltar a entrar em pista em Portimão para os derradeiros testes de pré-temporada, Miguel Oliveira fez o lançamento da nova época em conversa com um dos seus patrocinadores e assumiu-se entusiasmado com o que aí vem. Agora ligado à Aprilia, no caso à equipa satélite RNF, o piloto natural de Almada assume vontade de começar bem e até confessa ter o sonho de ganhar em Portugal.





"É um binómio que tem tudo para dar certo. Essa foi a premissa que nos levou a mudar e obviamente olhámos para a Aprilia dessa forma. A Aprilia olhou para mim como um piloto que casaria com o estilo de pilotagem da moto, por isso, no papel, temos tudo para poder fazer uma boa época. Mas é preciso trabalhar muitas coisas ainda, que tudo esteja bem alinhado para que tenha os resultados que merece", referiu o piloto português, à Estrella Galicia 0.0.Em relação ao arranque em Portimão, dentro de duas semanas, Oliveira assume que é a escolha perfeita. "Em primeiro lugar é uma excelente notícia termos o MotoGP a começar na Europa. Para portugal é um privilégio tremendo ter o circuito de Portimão a receber a prova de abertura. Sobretudo pelas instalações, pelo circuito e pelo novo formato de espectáculo que vamos ter em 2023. Faz todo o sentido começar num circuito como Portimão".E será que podemos ter Miguel Oliveira a ganhar no arranque do Mundial? "Acho que sim, é lógico. A primeira coisa que pensei quando soube que o campeonato iria iniciar-se em Portugal foi naturalmente essa vitória. Mas acho que vai ser um desafio. Há muitas coisas a alinhavar ainda, mas vou dar o meu máximo."Em relação aos testes com a Aprila (primeiro em Valência e mais recentemente em Sepang), o piloto assume ter ficado com boa impressão. "Foram testes muito positivos. Íamos sempre encontrando algum aspeto para trabalhar, o que é natural. Em cima da moto consegui tornar-me um pouco mais piloto Aprilia, o que é importante. Mas consegui trazer a equipa a encontrar o meu estilo de pilotagem, sobretudo a conhecer-nos um pouco. Tivemos um dia em Valência, mas estes dias em Sepang deram para ter toda uma ideia da estrutura, do que melhorar em grupo."Na mesma conversa, o piloto português lembrou as suas primeiras quatro temporadas no MotoGP e fez um balanço. "Diferentes, todas elas. A temporada de início foi boa, mas com lesão grave. A de 2020 foi boa, com duas vitórias. Depois a minha transição para a equipa de fábrica, com alguns pódios e outra vitória. No ano passado com mais duas vitórias. Por isso, apesar de terem sido anos muito distintos, passei por momentos bons e menos bons, mas o que é certo é que o balanço é muito positivo. Gostaria de ter feito mais, mas agora tenho esta nova oportunidade para melhorar os êxitos do passado".