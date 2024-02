Miguel Oliveira: «Temos uma moto com bastante potencial»

Miguel Oliveira fechou os testes na Malásia com o 18.º tempo e mostrou-se satisfeito o trabalho desenvolvido pela Trackhouse Racing na Aprilia nos últimos três dias em Sepang."Muito trabalho feito nestes três dias de testes. Temos uma moto com bastante potencial mas ainda com algumas dificuldades na volta rápida", explicou o piloto português no Instagram."No geral senti-me bem fisicamente que para mim era o mais importante, depois de tanta lesão. Agora, 10 dias de descanso até aos últimos dias de testes no Qatar. Vamos ao trabalho", acrescentou.