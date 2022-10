Miguel Oliveira: «Terminar a época com mais um pódio seria bastante positivo»

Miguel Oliveira assumiu esta quinta-feira, a um dia do arranque do Grande Prémio da Malásia, o desejo de conseguir até final da temporada alcançar pelo menos mais um pódio na categoria rainha antes de cair o pano da atual época e, também, do adeus à KTM."Há 50 pontos por conquistar e obviamente que os 50 pontos seriam o objetivo máximo. Mas, pessoalmente, terminar a época com mais um pódio seria bastante positivo e é isso que estou à procura", afirmou Miguel Oliveira, que volta a uma pista de boa memória nas categorias inferiores, já que venceu em Sepang tanto em Moto3 (2015) como Moto 2 (2017).Apesar das boas memórias, em MotoGP o traçado de Sepang será praticamente um perfeito desconhecido para o português, já que em 2019 rodou apenas num dos treinos e depois voltou à Europa para ser operado. Contudo, Miguel Oliveira garante que não será por falta de dados que não conseguirá os seus íntentos. "Temos muita informação, já que todos os testes da pré-temporada foram realizados aqui, inclusive no período da Covid-19 (…) Todo o processo que temos vindo a fazer tem sido bastante bom, mesmo em Phillip Island. Apesar do fim de semana complicado, fomos muito competitivos, na corrida ainda mais. (…) Chegamos aqui com bastante motivação e com a certeza de que conseguiremos ser competitivos", assumiu o piloto nacional.A ação em Sepang inicia-se com os treinos livres de sexta-feira, marcados para as 3h50 e 8h05, hora de Lisboa. Depois, no sábado, o FP3 começa às 3h50, ao passo que a FP4 arranca pelas 7h25. A Q1 começa às 8h05, 25 minutos antes do arranque da Q2 que definirá quem sairá da pole no domingo.