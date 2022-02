Miguel Oliveira testa na Malásia em jornada dominada pela Aprilia

Chequered flag for day 1!



Os pilotos do MotoGP voltaram este sábado à pista para um fim de semana de testes na Malásia, fundamentais para a evolução das máquinas antes do arranque da época, marcado para 6 de março, no Qatar. Miguel Oliveira fez 60 voltas ao traçado de Sepang e terminou com o 16.º tempo do dia (1.59,945 minutos).Na KTM destaque para o 'rookie' Raul Fernandez, que na Teck3 registou o melhor tempo da marca austríaca, em 1.59,682, terminando no 13.º lugar, seguido por Brad Binder, o companheiro de equipa de Miguel Oliveira na KTM 'mãe'. O sul-africano rodou em 1.59,784.As Aprilia estiveram em evidência, com Aleix Espargaró a liderar a folha de tempos (1.58,371) e Maverick Viñales a ser segundo (1.58,384). A moto italiana portou-se muito bem, resta agora saber se assim continua durante o dia de amanhã.Destaque também para o regresso de Marc Márquez (Honda). O espanhol antigo campeão do Mundo sofreu duas quedas, sem consequências, durante uma jornada em que experimentou três motos diferentes.