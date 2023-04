Miguel Oliveira: «Todas as Aprilia foram bastante competitivas»

Miguel Oliveira brilhou na pista e depois fez as delícias dos fãs em Jerez

Pela primeira vez na temporada, Miguel Oliveira acabou uma sexta-feira de um Grande Prémio com a garantia de que, no sábado, não terá de passar pela Q1 para lutar pela pole position da corrida de domingo. Fê-lo em Jerez, em Espanha, na quarta prova da temporada, com um sétimo lugar no combinado das duas sessões de treino , algo que confirmou não só a boa forma do português, mas também de todas as Aprilia,. Ainda assim, a verdade é que o dia não foi perfeito..."A primeira sessão de treinos foi um pouco desapontante no final, porque tivemos um pequeno problema nos travões da frente e não fomos capazes de fazer um tempo rápido. Sabíamos que tínhamos uma boa chance em termos de temperatura e de vento para fazê-lo, mas não foi o ideal. Contudo, aproveitámos ao máximo a segunda sessão, fizemos um bom trabalho e todas as Aprilia foram bastante competitivas", disse o português, aludindo ao facto de Aleix Espargaro e Maverick Viñales terem sido os mais rápidos do dia."É bom quando podemos olhar para a outra garagem e tentar. Mesmo que as motos sejam muito diferentes, pelo menos podemos escolher uma direção para tentar amanhã. Vamos seguir sempre o nosso caminho, mas é sempre agradável quando temos uma performance muito similar à das motos de fábrica. Isso dá-nos um pouco de margem para respirar amanhã e fazer um bom trabalho", acrescentou, em declarações à assessoria da equipa CryptoDATA RNF MotoGP.