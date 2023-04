Miguel Oliveira traça objetivo para Espanha: «Quero terminar nos pontos nas duas corridas»

Miguel Oliveira terminou em Austin no 5º lugar, no primeiro Grande Prémio após o acidente de Portimão, provocado por Marc Márquez. O 'Falcão', agora ao serviço da CryptoDATA RNF Aprilia, está motivado e traçou para Espanha o mesmo objetivo do GP das Américas."Estou confiante depois da corrida em Austin porque a pista foi difícil para mim. Portanto, foi ainda melhor marcar pontos após a minha lesão. O objetivo para Jerez continua o mesmo: quero terminar nos pontos nas duas corridas. E espero que possamos dar um passo à frente em termos de velocidade e classificação geral. Já estou ansioso para correr em Jerez com a Aprilia. Estou muito motivado", garantiu o português, de 28 anos, em declarações citadas pela revista 'Speedweek'.O Grande Prémio de Espanha disputa-se entre sexta-feira e domingo.