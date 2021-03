Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Oliveira triste com a mais do que provável ausência do público no GP Portugal Português quer voltar a vencer em Portimão, mas terá, ao que tudo indica, de voltar a fazê-lo sem o apoio do público nas bancadas





PRONTO. Oliveira prepara-se para a nova época

• Foto: KTM Images/Polarity Photo