Miguel Oliveira viveu "momentos preocupantes": «Foi uma corrida longa e bastante dura»

Miguel Oliveira assumiu que a corrida do Grande Prémio de San Marino foi tudo menos fácil, mercê dos problemas que enfrentou ao longo de toda a prova. À assessoria da KTM, o português, que fechou da 11.ª posição em Misano, revelou até ter passado alguns momentos preocupantes por conta da falta de sensação com o pneu do lado direito."Uma corrida longa e bastante dura. Tive problemas no começo a fazer funcionar o pneu do lado esquerdo. Foram momentos preocupantes. O sector 3 foi sempre um problema ao longo do fim de semana e estava sempre no limite. A 'long lap penalty' não foi ideal mas, fazendo o balanço, não foi um mau Grande Prémio", declarou o piloto portuugês, que cedeu a 10.ª posição precisamente na última volta, devido a essa penalização.