Miguel Oliveira: «Vontade de fazer um excelente resultado perante o público português»

A época do MotoGP arranca em Portugal em 2023 no fim-de-semana de 26 de março e a perspetiva é de casa cheia. Miguel Oliveira é o cabeça-de-cartaz para o Grande Prémio de Portimão e o piloto luso não esconde a ansiedade."É uma das coisas que ficou a faltar em 2020 [n.d.r. Miguel Oliveira venceu a prova]: a celebração com todo o público. Já tivemos a possibilidade de correr lá com as bancadas um bocadinho mais compostas. Este ano, o arranque do MotoGP na Europa e em Portugal deixa esta vontade de querer fazer um excelente resultado perante o público português. Estou muito entusiasmado, estou a contar os dias para ser sincero. Vou começar os testes no próximo fim-de-semana. Quero começar com força e com bastante velocidade. É o que eu espero", vincou o piloto de Almada, agora na Aprilia, em declarações à Sport TV.O Autódromo Internacional do Algarve recebe o arranque do Mundial de duas rodas entre 24 e 26 deste mês.