Miguel Oliveira: «Vou aplicar toda a minha energia»

Mais de 50 mil pessoas estarão hoje nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) à espera de mais uma grande corrida de Miguel Oliveira. O piloto português, mais do que ninguém, gostaria de premiar os fãs com novo triunfo (venceu em 2020), mas o lugar de onde vai partir hoje da grelha não é muito motivador. Seja como for, não será por não tentar...

"Ainda acredito que posso fazer uma boa corrida, vou aplicar toda a minha energia nesse sentido, até ao fim da corrida", confessou o piloto português, na conferência de imprensa que se seguiu aos treinos de qualificação.

Miguel Oliveira espera, de resto, que a noite tenha sido produtiva no sentido de melhorar a sua KTM. "Hoje foi um bocadinho melhor para nós, principalmente na Q1, em que tivemos um pouco mais de velocidade, mas não a suficiente. Vamos ver esta noite o que podemos fazer", frisou, lembrando que a equipa privada da marca, a Tech3, "foi um pouco mais rápida, podemos melhorar algo". E a cooperação pode dar frutos para a corrida de hoje.

"Há troca de informação com a Tech3, é por isso que há duas equipas na grelha, para eles terem os nossos contributos e os deles nos ajudarem", destacou Miguel Oliveira, explicando que a manutenção do pneu dianteiro de 2020, que já não está disponível, "podia melhorar" o desempenho da mota, mas não resolver.

"É frustrante porque não conseguimos alcançar os mesmos registos e é isso que estamos a tentar analisar", frisou Miguel Oliveira, para depois lamentar a falta de competitividade da sua KTM, que não permite "desafiar as posições pretendidas". Mas reconhece que tudo tem sido feito para mudar o atual cenário . "Quando não estamos em boas posições, queremos sempre fazer coisas diferentes. Não foi por não termos tentado que não melhorámos", remata.

Pouco depois, o piloto português deixou nas redes sociais a seguinte mensagem: "Longe de ficar satisfeito com a qualificação. A falta de aderência e a instabilidade não permitiram mais. Amanhã darei o meu melhor como sempre para brindar o público com um bom resultado".

Miguel Oliveira parte para a penúltima prova do Mundial – termina a 14 deste mês, em Valência –, em 10.º da tabela classificativa, com 92 pontos, mais um do que o espanhol Alex Rins (Suzuki), que vai arrancar do 11º lugar da grelha de partida. Fábio Quartararo já é campeão, mas as outras posições do pódio estão por definir.