Mika Kallio substitui Iker Lecuona no GP de Portugal

O espanhol Iker Lecuona, colega de equipa de Miguel Oliveira, vai ser substituído pelo finlandês Mika Kallio no Grande Prémio de Portugal, por ter testado novamente positivo ao novo coronavírus, anunciou esta terça-feira a KTM Tech3.

Lecuona vai falhar a 14.ª e última prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2020, em Portimão, depois de já ter ficado de fora nas duas corridas anteriores, em Valência (Espanha), na primeira de forma profilática, por ter convivido com o irmão, que também esteve infetado, e na segunda em consequência de um teste com resultado positivo.

"O piloto de testes Mika Kallio vai substituir Lecuona no Autódromo Internacional do Algarve (AIA). O finlandês vai regressar ao MotoGP, depois de ter sido escolhido como substituto do piloto francês Johan Zarco durante a segunda metade do campeonato de 2019", informou a Tech3.

A uma prova do fim do Mundial de 2020, Lecuona ocupa o 19.º lugar na classificação dos pilotos, com 27 pontos, muito distante de Miguel Oliveira, 10.º classificado, com 100, e já vencedor de uma prova, o Grande Prémio da Estíria, na Áustria.