Mike Leitner e o 5.º lugar de Miguel Oliveira: «Só temos de ficar felizes»

Mike Leitner, diretor de corridas da Red Bull KTM, congratulou-se com a prova que Miguel Oliveira fez este domingo na Holanda, não obstante as dificuldades que a equipa sentiu durante todo o fim de semana.





"Sabíamos que esta pista podia ser traiçoeira para nós. Não corremos aqui no ano passado e na segunda sessão de treinos livres a pista estava molhada, por isso perdemos alguns dados importantes em termos de tempos. Mas quando não se alcança os objetivos e mesmo assim se termina em 5.º, só temos de ficar felizes", constou Leitner, em declarações à assessoria de imprensa da equipa."O Miguel esteve muito forte naquele grupo e o Brad [Binder] sofreu desde a qualificação. Ele foi um rookie aqui com a KTM RC16 mas fez bons tempos por volta na parte final da corrida", prosseguiu.O diretor da KTM faz um balanço positivo desta primeira metade da época: "Agora temos a pausa de verão, o que vai ser bom para toda a gente porque tem sido uma temporada exigente até agora, com todas estas restrições nas viagens. Temos dois pilotos no top 10 do Mundial [Miguel Oliveira é 7.º e Brad Binder 9.º] e o Miguel foi um dos melhores nas últimas quatro corridas. Fizemos muitos progressos e é bom estarmos nesta posição quando voltarmos para os dois grandes prémios em nossa casa [na Áustria]", finalizou.