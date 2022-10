Morreu Phil Read, antigo bicampeão de MotoGP

O MotoGP anunciou esta quinta-feira que Phil Read faleceu aos 83 anos. O antigo piloto britânico brilhou na modalidade rainha do motociclismo nos anos 70, sagrando-se campeão mundial em 1973 e 1974.Em todas as categorias, Read sagrou-se campeão mundial em sete ocasiões."O seu impacto na comunidade do motociclismo nunca será esquecido. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos. Descansa em paz, Phil", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.