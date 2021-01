MotoGP cancela testes de pré-época na Malásia

As duas sessões de testes de pré-temporada de MotoGP previstos para o circuito de Sepang, na Malásia, em fevereiro, foram canceladas, anunciaram esta terça-feira os promotores do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo.

Em comunicado conjunto, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a Associação de Equipas (IRTA) e a Dorna, empresa promotora do Mundial de MotoGP, "lamentam ter de anunciar o cancelamento, tanto dos testes de 'shakedown', como dos testes oficiais".

"A continuidade da pandemia de covid-19 e as subsequentes complicações em resultado dos confinamentos obrigaram ao cancelamento dos dois eventos", lê-se no documento.

No mesmo comunicado, refere-se que a sessão de testes prevista para o Qatar, de 10 a 12 de março, "continua confirmada".