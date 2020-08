MotoGP estuda possibilidade de Portimão receber dois Grandes Prémios

Portimão vai receber uma das corridas do Campeonato do Mundo de MotoGP em novembro (entre os dias 20 e 22), mas poderá ainda existir uma outra data. Segundo a imprensa internacional, a organização da competição está a estudar a possibilidade de Portugal receber uma dupla jornada, à imagem do que aconteceu no início da temporada em Jerez e na Áustria.





Esta possibilidade está a ser estudada devido ao aumento de casos de Covid-19 em Espanha, país para o qual estão agendadas cinco corridas até final do ano - duas em Aragão, duas em Valência e uma em Barcelona.A Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais do MotoGP, não quer ser apanhada desprevenida e já está a discutir com a organização do Campeonato do Mundo de motociclismo alternativas caso a situação relativamente à pandemia de coronavírus se agrave.