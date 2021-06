MotoGP pode voltar a Portugal esta época: Portimão na calha para substituir a Austrália

A revista alemã 'Speedweek' avança que Portugal pode voltar a receber uma corrida do Mundial de MotoGP na segunda metade desta época. A 'Dorna', empresa que tem os direitos da competição, vai fazer uma atualização do calendário e é provável que o GP Austrália (24 outubro) seja cancelado.





Em causa estão as exigências das autoridades do estado australiano de Victoria, que querem que as equipas fiquem retidas numa bolha, com corredores bem definidos entre quatro ou cinco hotéis e a pista de Phillip Island.O problema é que na pequena cidade de Cowes, na ilha Phillip, a cerca de 10 quilómetros do circuito, há poucos hotéis de tamanho médio.Acrescenta a Speedweek que os funcionários da Dorna estão em contacto diário com os responsáveis australianos, com vista a encontrar uma solução, que parece ser cada vez mais difícil.Para que se mantenham as 19 corridas previstas no início da época, a revista, que cita "fontes fiáveis", diz que a Dorna pondera uma segunda corrida em Portimão, na semana antes da última prova da época, em Valência.