MotoGP testa em Jerez sistemas de comunicação por rádio com os pilotos

Os pilotos do MotoGP que competiram no último fim de semana em Jerez permaneceram no circuito espanhol para mais uma sessão de testes oficiais. Desta feita o objetivo foi testar um sistema de comunicação de rádio, de modo a que os pilotos possam receber mensagens por parte da direção da corrida, ou até mesmo das equipas, durante as provas.Depois de um primeiro ensaio em Misano, em 2020, agora em Jerez os pilotos testaram dois sistemas: um que rodeia os tampões que usam em prova, outro que entra diretamente no ouvido. Conforto, nível de ruído, viabilidade e fiabilidade são fatores determinantes e a ideia deste teste foi ter o feedback dos pilotos.Nesta fase o projeto pretende melhorar a comunicação entre a direção da corrida e os pilotos utilizando mensagens previamente gravadas, alertando-os para perigos na pista, acidentes, alterações de condições metereológicas, entre outros aspetos."A comunicação com os pilotos por parte da direção da corrida tem sido uma prioridade nos últimos anos. Em 2020 os pilotos queixaram-se da visibilidade das bandeiras. Passámos a ter painéis LED em todos os circuitos no ano passado, uma medida que foi bem sucedida", começou por explicarCarlos Ezpeleta, diretor da Dorna Sports."De qualquer forma, é importante para nós é continuar a trabalhar a comunicação com os pilotos quando eles estão nas motos e a próxima fase era um projeto de comunicação por rádio. É um desafio porque contrariamente aos carros, os capacetes são apertados, principalmente na cara, e as motos são muito mais barulhentas. Há mais movimento, os pilotos têm de se mexer livremente na moto", acrescentou aquele responsável."Estamos a testar dois sistemas. Toda a gente sabe que os pilotos usam tampões nos ouvidos por causa do ruído e um dos sistemas rodeia o tampão. Alguns experimentaram este sistema e sentiram-se confortáveis. Foram enviadas mensagens previamente gravadas. O outro sistema é colocado diretamente no ouvido, mas pensamos que o primeiro é melhor", constatou Carlos Ezpeleta.