Mundial de MotoGP deste ano pode começar em Portimão

A imprensa internacional dá esta terça-feira conta que, contrariamente ao que estava previsto, o Mundial de MotoGP pode começar em Portimão.





A competição devia arrancar com uma ronda dupla no Qatar - a primeira a 28 de março, com a realização do GP Qatar; a segunda uma semana mais tarde, com o GP Doha, ambos disputados à noite no Circuito Internacional de Losail - mas o país está a colocar algumas reticências, pois não está confortável em receber cerca de 1500 pessoas, a maior parte delas provenientes da Europa, onde a situação da pandemia é preocupante.Assim, segundo o site inglês 'The Race', se a Dorna não conseguir realizar as primeiras duas corridas no Qatar, a pré-temporada acontecerá em Jerez de la Frontera, em Espanha, e a primeira prova em Portimão, a 17 de abril.O espanhol Alex Rins, que está no Algarve a fazer testes com uma superbike - a equipa de Valentino Rossi também vai ali testar nos próximos dias - contou que este ano as motos vão voltar à ação em Espanha."Não sabemos exatamente onde vamos começar a temporada, mas parece que será em Jerez. Estou animado para andar na moto, mas vamos ver o que acontece porque com certeza será outra temporada estranha", comentou Rins ao site 'The Race'."É uma pena ter paddocks vazios e sem público, mas no fim, é a melhor situação. Precisamos de correr e o último ano foi bom, mesmo com todos os constrangimentos", acrescentou.